Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki futbol tutkusu evlerin duvarlarına yansıdı

AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kırsal Leblebitaş Mahallesi'ndeki futbol tutkusu, evlerin duvarlarına yansıdı.

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Leblebitaş Mahallesi'nde çoğu akraba yaklaşık 200 hane yaşıyor.

Yörede futbola olan tutkularıyla bilinen mahalle sakinleri, yıllar önce başladıkları gelenekle evlerinin boyası için taraftarı oldukları takımların renklerini ve amblemlerini kullanıyor.

Mahallede yaşayan ve tutkuyla bağlı oldukları takımları destekleyen fanatik taraftarlar, yeşil sahalarda yaşanan rekabetin güzel bir örneğini sergiliyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere farklı takımları destekleyen mahalle sakinleri, takımlarına olan sevgilerini evlerinin dışını ve içini tuttukları takımların renklerine boyayarak gösteriyor.

Kahvehanenin olmadığı mahallede vatandaşlar, her hafta bir evde toplanıp maç izliyor.

- "Evimi sarı kırmızı renklere boyadım"

Mahalle muhtarı Mehmet Salih Akbaş, AA muhabirine, mahallede 7'den 70'e her yaştan futbol takımını destekleyen taraftar olduğunu söyledi.

Mahallede futbol takımına gönül verenlerin, evlerini tuttukları takımın renklerine boyadığını anlatan Akbaş, maç saatinde her hafta bir kişinin evinde toplandıklarını, kavga ve gürültü olmadan maçları izlediklerini belirtti.

Akbaş, şöyle konuştu:

"Yıllardır kim ev yapıyorsa evini destekledikleri takımların renklerine boyuyor. Bu köyde Galatasaray daha güçlü, taraftarı daha fazla. Maça göre kendi aralarında tartışmalar yapıyorlar, herkes tuttuğu takımı savunuyor, onun dışında da herhangi bir sıkıntı yok. Maçları şifresiz izlemek için cihaz aldık ve bir evde toplanıp maçları izliyoruz. Mahallemiz kırsal bölgede olduğu için elektrik kesintileri yaşanıyor. Biz de maçları kesintisiz izlemek için jeneratör aldık. Gündüz kendi aramızda maçlardan dolayı tartışıyoruz, akşam da bir evde toplanıp hep birlikte maç izliyoruz. Ben de Galatasaray taraftarıyım, takımımı çok seviyorum ve kendi evimi de sarı kırmızı renklere boyadım."