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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 18:22 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:22
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Diyarbakır

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Şengül, Oğuzhan Yazır

        Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 90+2 Oktay Aydın), Traore, Lourenço (Dk. 46 Doğan Can Davas), Mert Miraç Altıntaş ( Dk.46 Keita), Adekanye (Dk. 80 Yılmaz Ceylan), Moreno (Dk. 90 Nkoulou)

        Sakaryaspor: İsmail Çipe, Salih Dursun, Kahraman Demirtaş (Dk. 81 Serkan Yavuz), Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 90 Engin Can Aksoy), Himmet Ertürk (Dk. 60 Emircan Altıntaş), Simon, Burak Altıparmak (Dk. 90+1 Volkan Eğri), Emre Demir (Dk. 60 Totre), Burak Çoban, Ozegovic

        Goller: Dk. 5 Ozegovic, 90+3 Salih Dursun (Sakaryaspor) Dk. 49 Keita, Dk. 72 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Ozegovic, Dk. 45+2 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+4 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 28 Uğur Adem Gezer, Dk. 61 Adekanye, Dk. 85 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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