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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:45
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

        Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Tekdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde 223 gündür emek ve ekmek mücadelesi verdiklerini, belediye yönetimleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan işçi sayısının 838'e ulaştığını belirten Tekdemir, sözleşmeli memurların sayısının da 270 olduğunu söyledi.

        Tekdemir, şunları kaydetti:

        "DEM Partili belediyelerde yaşanan işçi ve emekçi kıyımı insaf sınırlarını aşmış, insan hakları ihlallerine dönüşmüş durumda. Belediyeler, işten çıkarma fiillerini mesnetsiz bir biçimde iş kanunun ağır maddelerine bağlıyor. İşten ayıramadıklarını emekli olmaya zorlayarak emekli ikramiyeleri, tazminatları ve sosyal haklarını gasbetmeye çalışıyor. Nöbet çadırımızdan DEM Partili yönetimlere ve yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Barış söylemlerinizin samimiyetini emekçilere yönelik tutumunuzu değiştirmekle ortaya koyun. Emek ve emekçi düşmanlığı üzerine inşa edilen ideolojik bağnazlığınızla aldığınız kararlar ve yaptığınız uygulamalar hukuk eliyle geri tepecek. Siz kaybedeceksiniz. Emekçiler kazanacak."

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