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        Diyarbakır'da iş kadınlarına e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verildi

        Diyarbakır'da iş kadınlarına yönelik e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:15
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        Diyarbakır'da iş kadınlarına e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verildi
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        Diyarbakır'da iş kadınlarına yönelik e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi düzenlendi.

        Diyarbakır Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İş Kadınları Meclisi iş birliğiyle düzenlenen eğitim, ticaret borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Eğitimin açılışında konuşan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevher Defne Eyyubi, e-ticaretin iş dünyasında bir devrim yarattığını belirtti.

        E-ticaretin girişimciler için sınırları ortadan kaldırdığını ifade eden Eyyubi, şunları kaydetti:

        "E-ticaret küresel pazarlarda rekabet gücünü artırdı. Dijitalleşme, özellikle yerel üreticiler ve kadın girişimciler için büyük fırsatlar sunmaktadır. Kendi markasını oluşturmak, geniş kitlelere ulaşmak artık çok daha kolay ve erişilebilir hale geldi. Bu nedenle bu eğitimin kadın girişimcilerimizin e-ticarette daha etkin adımlar atmasını sağlayacağına inanıyorum."

        Konuşmaların ardından katılımcılara e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verildi.

        Eğitime, DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen ile iş kadınları ve girişimciler katıldı.

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