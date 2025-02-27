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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:08
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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
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        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2005'inci gününde devam ediyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, evlatlarına kavuşmak için 6 yıldır mücadele verdiklerini söyledi.

        Uzun yıllardır oğlundan ayrı olduğunu, ona hasret kaldığını belirten Demir, şöyle konuştu:

        "Çocuğumu çok özledim, onu dağa taşa mahkum etmişler. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Ramazan ayı geliyor ama biz eylemimize devam edeceğiz. Ramazan ayında mübarek günlerde bol bol dua edeceğiz, inşallah çocuklarımız gelir. Oğlum neredeysen gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim."

        Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini anlattı.

        Acılarının çok büyük olduğunu dile getiren Aydın, kar kış, yağmur çamur demeden evlatları için eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

        Aydın, oğluna güvenlik güçlerine "teslim olması" çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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