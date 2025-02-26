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        Diyarbakır'da anne ve babasını öldüren şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR'da, tartıştığı anne ve babasını tabancayla vurarak öldüren Mahsum Ateş (25), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:42 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:45
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        Diyarbakır'da anne ve babasını öldüren şüpheli tutuklandı
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        DİYARBAKIR’da, tartıştığı anne ve babasını tabancayla vurarak öldüren Mahsum Ateş (25), tutuklandı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mahsum Ateş, evde henüz bilinmeyen nedenle anne ve babasıyla tartıştı. Ateş, yanında bulundurduğu tabancayla annesi Fener ile babası Necat Ateş'e ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fener Ateş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden vurulan Necat Ateş ambulansla Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Necat Ateş de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mahsum Ateş ise polise teslim oldu.

        Fener ve Necat Ateş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kulp ilçe mezarlığında defnedildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsum Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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