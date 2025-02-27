Diyarbakır'da öğretmen nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan lise öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan lise öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
İlçede Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi B.P'nin yediği şeker, nefes borusuna kaçtı.
Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Mehmet Salih Çelik, Heimlich manevrasıyla şekeri çıkararak B.P'nin rahat nefes almasını sağladı.
Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.