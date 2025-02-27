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        Diyarbakır'da öğretmen nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan lise öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:42 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:42
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        Diyarbakır'da öğretmen nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan lise öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        İlçede Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi B.P'nin yediği şeker, nefes borusuna kaçtı.

        Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Mehmet Salih Çelik, Heimlich manevrasıyla şekeri çıkararak B.P'nin rahat nefes almasını sağladı.

        Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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