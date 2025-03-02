Diyarbakır'da 2 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı

Balan'ın "aralarında ilişki bulunduğu öne sürülen M.T'nin bazı yakınlarının azmettirmesi sonucu suça sürüklenen çocuk E.T. tarafından tabancayla öldürüldüğü" iddiası üzerine 27 Şubat'ta "Çadır" adlı operasyon düzenlendi.

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