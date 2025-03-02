Diyarbakır'da 2 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı.
Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2023 yılında Mikail Balan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma yapıldı.
Balan'ın "aralarında ilişki bulunduğu öne sürülen M.T'nin bazı yakınlarının azmettirmesi sonucu suça sürüklenen çocuk E.T. tarafından tabancayla öldürüldüğü" iddiası üzerine 27 Şubat'ta "Çadır" adlı operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerince, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 2'si çocuk 16 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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