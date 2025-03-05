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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:56
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

        Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Tekdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eylemlerinin 251. gününde emek ve ekmek mücadelesine devam ettiklerini söyledi.

        "DEM'li belediye yönetimleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan, iş güvenceleri ellerinden alınan işçi kardeşlerimizin sayısı 845'e, sözleşmeli memurların sayısı ise 270'e ulaştı." diyen Tekdemir, işten atılan emekçilerin hayatlarının alt üst edildiğini ve büyük hak kayıplarına maruz bırakıldıklarını belirtti.

        Bazı sendikaları işçilerin durumuna sessiz kalmakla eleştiren Tekdemir, şöyle konuştu:

        "Bizler ise baskı ve zulmün kimden geldiğine bakmaksızın 1115 emekçinin işinden ve ekmeğinden edilmesine güçlü itirazlarımızı yapmaya, tepki ve protestolarımızla haksızlığa dur demeye, hukuku işletmeye ve mağdur emekçilerimizin sürecini takibe devam edeceğiz. Emekçi kardeşlerimiz işlerine dönene kadar çadır nöbetimiz ve emek direnişimiz son bulmayacaktır."

        Tekdemir, belediye yönetimlerinden emekçilerin hak kayıplarını telafi etmelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

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