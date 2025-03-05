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        Diyarbakır'da, iş yerinde meydana gelen sobadaki patlama anı kamerada

        Diyarbakır'da, iş yerinde sobada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:34 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:49
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        Diyarbakır'da, iş yerinde meydana gelen sobadaki patlama anı kamerada
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        Diyarbakır'da, iş yerinde sobada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi'nde oto elektrik tamiri yapılan iş yerinde yakılan sobada patlama meydana geldi.

        Patlamada yaralanan olmadı.

        Patlama iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, kendi aralarında sohbet eden iş yeri çalışanlarının ve müşterilerin patlama anında panikle kaçıştıkları görülüyor.

        Öte yandan patlamanın hurdaya ayrılan ve sobaya atılan hava yastığından (airbag) kaynaklandığı belirlendi.

        Usta Şehmus Eryavuz, AA muhabirine, her sabah iş yerine geldiklerinde ısınmak için soba yaktıklarını söyledi.

        Yakacak olarak odun ve kömürün yanı sıra bez ve karton gibi atıkları da kullandıklarını anlatan Eryavuz, "Yeni bir çırak geldi. Sobaya bez olarak hurdaya ayrılan airbag atmış. Yaklaşık 15 dakika sonra bir patlama oldu. Patlamanın sesi yüksekti. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Patlama sırasında can havliyle kaçtık." dedi.

        Eryavuz, sobayı kontrol ettiğinde hurdaya ayırdıkları airbag parçasını gördüğünü belirterek, "Airbag hasarlıydı. Demek ikinci kademesi patlamamış." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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