Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Gebelikte oruç tutmanın anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkileri

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesince gebelikte oruç tutmanın anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebelikte oruç tutmanın anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkileri
        ABONE OL

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesince gebelikte oruç tutmanın anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şehmus Tunç'un gebelikte oruç tutmanın etkilerine ilişkin yaptığı bilgilendirmeye yer verildi.

        Doç. Dr. Tunç, gebelik sürecinde annenin beslenme düzeninin ve sıvı alımının bebeğin sağlıklı gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, uzun süre aç ve susuz kalmanın bazı riskler doğurabileceğini kaydetti.

        Özellikle sıvı kaybı, yetersiz besin alımı, düşük kan şekeri ve aşırı bulantı-kusma gibi durumların gebeler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine işaret eden Tunç, şu bilgileri paylaştı:

        "Sahurda tam tahıllı ekmek, yumurta, yoğurt ve peynir gibi protein ve lif içeriği yüksek besinler tercih edilmeli. Bol su tüketilmeli, su oranı yüksek meyve ve sebzeler sahurda yenmeli. İftarda ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılmalı, oruç su ve hurma ile açılıp hafif çorbalar ve sebze yemekleriyle devam edilmeli. Şerbetli tatlılar yerine doğal şeker içeren meyveler veya sütlü tatlılar tercih edilmeli. Gebelik süreci her kadın için farklıdır. Bebeğin sağlığı her şeyden önemlidir. Eğer oruç tutmak anne ve bebek için risk oluşturuyorsa, sağlığı korumak adına oruç tutulmaması en doğru karar olacaktır. Bu nedenle, gebelerin ramazan ayında sağlıklarını riske atmamak adına doktorlarına danışarak en doğru kararı vermeleri gerekir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
        Evlat nöbetindeki aile sayısı 381 oldu
        Evlat nöbetindeki aile sayısı 381 oldu
        Diyarbakır'da kaya altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da kaya altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da, iş yerinde meydana gelen sobadaki patlama anı kamerada
        Diyarbakır'da, iş yerinde meydana gelen sobadaki patlama anı kamerada
        Diyarbakır'da, tartıştığı husumetlisini silahla yaraladı
        Diyarbakır'da, tartıştığı husumetlisini silahla yaraladı