Gebelikte oruç tutmanın anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkileri

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesince gebelikte oruç tutmanın anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şehmus Tunç'un gebelikte oruç tutmanın etkilerine ilişkin yaptığı bilgilendirmeye yer verildi.

Doç. Dr. Tunç, gebelik sürecinde annenin beslenme düzeninin ve sıvı alımının bebeğin sağlıklı gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, uzun süre aç ve susuz kalmanın bazı riskler doğurabileceğini kaydetti.

Özellikle sıvı kaybı, yetersiz besin alımı, düşük kan şekeri ve aşırı bulantı-kusma gibi durumların gebeler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine işaret eden Tunç, şu bilgileri paylaştı:

"Sahurda tam tahıllı ekmek, yumurta, yoğurt ve peynir gibi protein ve lif içeriği yüksek besinler tercih edilmeli. Bol su tüketilmeli, su oranı yüksek meyve ve sebzeler sahurda yenmeli. İftarda ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılmalı, oruç su ve hurma ile açılıp hafif çorbalar ve sebze yemekleriyle devam edilmeli. Şerbetli tatlılar yerine doğal şeker içeren meyveler veya sütlü tatlılar tercih edilmeli. Gebelik süreci her kadın için farklıdır. Bebeğin sağlığı her şeyden önemlidir. Eğer oruç tutmak anne ve bebek için risk oluşturuyorsa, sağlığı korumak adına oruç tutulmaması en doğru karar olacaktır. Bu nedenle, gebelerin ramazan ayında sağlıklarını riske atmamak adına doktorlarına danışarak en doğru kararı vermeleri gerekir."