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        Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele edenlerin duygularını yansıttığı resimler sergilendi

        Diyarbakır'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla bağımlılıkla mücadele edenlerin duygularını yansıttığı resimler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:49 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:49
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        Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele edenlerin duygularını yansıttığı resimler sergilendi
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        Diyarbakır'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla bağımlılıkla mücadele edenlerin duygularını yansıttığı resimler sergilendi.

        Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde gördükleri destekle bağımlılıktan kurtulanlar ile tedavisi süren danışanlar duygularını resmetti.

        Hazırlanan resimler, merkez Sur ilçesindeki Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen "Bağımsız Renklerimiz" sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Aslan, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadeleyi danışanlar açısından sadece bir kurtuluş değil yeniden doğuş olarak değerlendirdiklerini söyledi.

        Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören bireylerin sanatı bir iyileşme aracı olarak gördüğünü ifade eden Aslan, sergide 20 danışanın hazırladığı resimlerin beğeniye sunulduğunu ifade etti.

        Aslan, danışanların iç dünyalarını ve dönüşüm süreçlerini tuvale yansıttığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Uzmanlarla beraber tedavi süreçlerinde bu resimleri hazırladılar. Bu sergi bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Sergimizde insanın kendisini yeniden inşa edeceğini görüyoruz. Danışanlarımız sergide sanatsal yeteneklerini ortaya çıkardı. Yeşilay olarak sadece önleyici çalışma yapmakla kalmayıp iyileştirme sürecinde de yardımcı oluyoruz. Burada sergilenen eserleri, bir umudun, mücadelenin ve yeni bir başlangıcın sembolü olarak ele alıyoruz. Umut ve çare var, gerçekten iyileşmek de mümkün. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Aslan, yarın da ziyarete açık olacak sergiye herkesi davet ettiklerini belirtti.

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