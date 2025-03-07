Kanseri yenen kadın kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağlıyor

AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da kanseri yendikten sonra küçük bir atölyede mobilya üretimine başlayan 3 çocuk annesi Türkan Gürler, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikada 100 kişiyi istihdam ediyor.

Kentte yaşayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Türkan Gürler, 2013 yılında kansere yakalandı.

14 yıl sürdürdüğü sınıf öğretmenliği mesleğinden sağlık nedenlerinden dolayı istifa etmek zorunda kalan Gürler, 3 yıl süren tedavinin ardından kanseri yenmeyi başardı.

Yeni bir iş kurarak, insanlara da yol açmak isteyen Gürler, 2018'de 1500 metrekare alanda kurduğu mobilya atölyesinde kapı üretimine başladı.

Zamanla işini büyüten Gürler, Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika kurdu.

Fabrikada 50'si kadın 100 kişiye istihdam sağlayan Gürler, üretilen kapı, vestiyer, mutfak ve giyinme dolabı gibi ürünleri İngiltere, Gürcistan, Almanya, Romanya, Irak ve Rusya'ya ihraç ediyor.

- "Üretimi yüzde 100'e çıkardığımızda 300 kişiyi istihdam etme potansiyeline sahibiz"

Türkan Gürler, AA muhabirine, öğretmenlik yaptığı dönemde şikayetleri üzerine gittiği hastanede yapılan tetkikler üzerine kanser teşhisi konulduğunu söyledi.

Sağlık nedenlerinden dolayı mesleğinden istifa ettiğini ifade eden Gürler, gördüğü tedaviyle yakalandığı kanseri yendiğini belirtti.

Gürler, "Kanseri yendikten sonra her şeyi yapabileceğime olan inancım ortaya çıktı. Bu da size başka bir vizyon ve misyon kazandırıyor. Daha geniş bir çerçeveden olaylara bakabiliyorsunuz, yaratıcılığınız ön plana çıkıyor. Hastalığımla mücadele ederken 'Bu hastalığı yenersem insanlara nasıl faydalı olurum?' şeklinde bir arayışa girdim. Çok şükür hastalığı yenip böyle bir sektöre girdim." diye konuştu.

Kapıları, dünyaya, bir eve, bir yüreğe açılan bir nesne olarak değerlendirdiğini bu nedenle kapı üretmeye karar verdiğini anlatan Gürler, 2018'de az bir sermayeyle 1500 metrekarelik alanda 12 kişinin istihdam edildiği ham kapı üretim atölyesi kurduğunu belirtti.

Zaman zaman üretime de katıldığını ifade eden Gürler, şunları kaydetti: