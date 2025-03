Kanseri yenen kadın kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağlıyor

AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da kanseri yendikten sonra küçük bir atölyede mobilya üretimine başlayan 3 çocuk annesi Türkan Gürler, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikada 100 kişiyi istihdam ediyor.

Kentte yaşayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Türkan Gürler, 2013 yılında kansere yakalandı.

14 yıl sürdürdüğü sınıf öğretmenliği mesleğinden sağlık nedenlerinden dolayı istifa etmek zorunda kalan Gürler, 3 yıl süren tedavinin ardından kanseri yenmeyi başardı.

Yeni bir iş kurarak, insanlara da yol açmak isteyen Gürler, 2018'de 1500 metrekare alanda kurduğu mobilya atölyesinde kapı üretimine başladı.

Zamanla işini büyüten Gürler, Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika kurdu.

Fabrikada 50'si kadın 100 kişiye istihdam sağlayan Gürler, üretilen kapı, vestiyer, mutfak ve giyinme dolabı gibi ürünleri İngiltere, Gürcistan, Almanya, Romanya, Irak ve Rusya'ya ihraç ediyor.

- "Üretimi yüzde 100'e çıkardığımızda 300 kişiyi istihdam etme potansiyeline sahibiz"

Türkan Gürler, AA muhabirine, öğretmenlik yaptığı dönemde şikayetleri üzerine gittiği hastanede yapılan tetkikler üzerine kanser teşhisi konulduğunu söyledi.

Sağlık nedenlerinden dolayı mesleğinden istifa ettiğini ifade eden Gürler, gördüğü tedaviyle yakalandığı kanseri yendiğini belirtti.

Gürler, "Kanseri yendikten sonra her şeyi yapabileceğime olan inancım ortaya çıktı. Bu da size başka bir vizyon ve misyon kazandırıyor. Daha geniş bir çerçeveden olaylara bakabiliyorsunuz, yaratıcılığınız ön plana çıkıyor. Hastalığımla mücadele ederken 'Bu hastalığı yenersem insanlara nasıl faydalı olurum?' şeklinde bir arayışa girdim. Çok şükür hastalığı yenip böyle bir sektöre girdim." diye konuştu.

Kapıları, dünyaya, bir eve, bir yüreğe açılan bir nesne olarak değerlendirdiğini bu nedenle kapı üretmeye karar verdiğini anlatan Gürler, 2018'de az bir sermayeyle 1500 metrekarelik alanda 12 kişinin istihdam edildiği ham kapı üretim atölyesi kurduğunu belirtti.

Zaman zaman üretime de katıldığını ifade eden Gürler, şunları kaydetti:

"Süreç içinde ham kapının mobilya sektöründe bir kalem olduğunu fark ettik. Bunu genişletmek için arayışa girdik. Hem alanımızı genişlettik hem de yeni fonksiyonel makineler ile daha kalifiye eleman almaya başladık. Alanımızı 1500'den 4 bin 500 metrekareye çıkarttık. Daha sonra 4 bin 500 metrekare de bize yetmemeye başladı. OSB'de 30 bin metrekare alan üzerine 10 bin metrekare kapalı alana sahip bir entegre tesis oluşturduk. Yaklaşık 5 ay önce yeni fabrikamızda üretime başladık. Şu anda bir evde olması gereken bütün sabit mobilyaları üretiyoruz. Projelerimizi anahtar teslim şeklinde yapıyoruz. Projelerin uygulamasını yapan bir fabrikayız. Şu anda yüzde 30 kapasiteyle 100 personel ile üretim yapıyoruz. Üretimi yüzde 100'e çıkardığımızda yaklaşık 300 kişiyi istihdam etme potansiyeline sahibiz. Kadın yönetici ve işveren olarak bu iş yerinde kadınların çalışmasına yönelik altyapı hazırlığımız var. Fabrikada çalışanların yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor."

- "Büyümeye devam ediyoruz"

Gürler, kadınların iş hayatının her alanında olması gerektiğini dile getirerek, "Kadınlar keşfedilmemiş yeteneklerdir. Kadınlar her işte başarılı olabiliyor. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınların önce kendilerine güvenmeleri, 'Ben bu işi başarabilirim' düşüncesiyle yola çıkmaları gerekiyor. O zaman kadının önündeki engeller birer birer yok oluyor. Bu işe başladığımda 'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır.' dediler. Yaklaşık 7 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Büyümeye devam ediyoruz. Bu işe ilk girdiğimde eşimin de çekinceleri vardı ama bugün bana destek oluyor, attığım her adımda yanımda." ifadelerini kullandı.

Mobilya sektöründe Türkiye ve dünyaya açılan kapı olmak istediklerini belirten Gürler, yurt içinde ve dışında birçok projenin uygulamalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gürler, daha çok kapı ihracatına önem verdiklerini ama "modüler stand" (sökülüp takılabilen şekilde dizayn edilmiş, istenildiğinde yeni parça eklenebilen alüminyumdan imal edilmiş stand türleri) mobilyaları da ihraç ettiklerini anlatarak, "İngiltere, Gürcistan, Almanya, Romanya, Irak ve son olarak Rusya'da bir otelin projesini gerçekleştirdik. Siparişler gelmeye devam ediyor. Proje anlamında üretim yapan bir fabrikanın dünyanın her yerinden sipariş alması bizi gururlandırıyor. Hele ki kadınsanız bunun haklı gururunu taşıyorsunuz. Bu, kadınlara olanak sağlandığında neler yapabileceğinin bir göstergesi." dedi.