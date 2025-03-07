Evlatları için eylem yapan Diyarbakır anneleri, teselliyi geride kalan eşyalarda arıyor
ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 2013 gündür evlatlarından gelecek mutlu bir haberi bekliyor.
ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 2013 gündür evlatlarından gelecek mutlu bir haberi bekliyor.
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.
Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin kar kış, salgın, bayram demeden sürdürdüğü oturma eylemi 2013'üncü gününe girdi.
Yurdun dört bir yanından gelen ailelerin de katılımıyla evlatları için nöbet tutanların sayısı günden güne artarak 381'e ulaşırken, büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 60 aile evladına kavuştu.
Diğer anneler de evlatlarına kavuşma umuduyla her sabah eski HDP il binası önüne gelerek oturma eylemini sürdürüyor.
Annelerden Bedriye Uslu ile Mevlüde Üçdağ da her gün kilometrelerce yol kat edip eski HDP il binası önüne geliyor ve terör örgütünün elinden evlatlarını kurtarmak için mücadele ediyor.
Evlatlarından geriye kalan eşyalarıyla teselli bulmaya çalışan 2 anne, diğer anneler gibi en kısa zamanda evlatlarına kavuşmak istiyor.
- "Bir kedi sesi bile duyunca çocuğum geldi diyorum"
Diyarbakır'dan 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu, AA muhabirine, oğlunun acısına yüreğinin dayanmadığını söyledi.
Diyabet, tansiyon ve astım gibi kronik rahatsızlıklarının bulunduğunu dile getiren Uslu, oğluna kavuşma umudunu hiçbir zaman yitirmediğini belirtti.
Hiçbir anne ve babanın evlat acısı ile sınanmamasını dileyen Uslu, "Bir kedi sesi bile duyunca çocuğum geldi diyorum. Hayatımız perişan olmuş. Evde oturamıyorum, çadıra gidiyorum ama dönünce o kadar dalıyorum ki kimi zaman evimin yolunu şaşırıyorum. Kim onu götürdüyse hiçbir zaman ona hakkımı helal etmiyorum." dedi.
Oğlundan geriye kalan fotoğraf ve bazı elbiseleriyle teselli bulduğunu ifade eden Uslu, doyamadığı evladının kendisinden koparıldığını anlattı.
Evladının elinden kalemin alınarak silah verildiğini kaydeden Uslu, şöyle konuştu:
"Oğlumun elbisesi, kravatı ve günlüğü var, onlarla teselli oluyorum. Eve gelip takım elbisesini kokluyorum. Halen yıkamadım. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle ayağım tuttuğu ve dilim döndüğü kadar çadıra gideceğim. İnşallah bir gün ben de oğlumu alıp eve getireceğim. Hiç pes etmeyeceğim, yılmayacağım. Çadıra gitmezsem, onun fotoğrafı yanında oturmazsam sanki bir tarafım eksik kalıyor. Ramazan ayında gelseydi ve beraber otursaydık işte o zaman dünya benim olurdu. Ne Kadınlar Günü ne de bayram bize hiçbir şey ifade etmiyor. Oğluma kavuştuğumda işte o zaman çifte bayram olur, dünya benim olur."
- "Terör örgütü hiçbir zaman bir anneyi yıldıramayacak"
Diyarbakır'dan 11 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Ramazan için eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ da oğlunu çok özlediğini, sürekli onu düşündüğünü söyledi.
Hiçbir çocuğun dağda olmasını istemedikleri için diğer annelerle birlikte mücadele ettiklerini belirten Üçdağ, "Benim neler çektiğimi bir tek Allah bilir. Her sabah kalkıyorum kilometrelerce yol kat edip evladıma kavuşmak için çadırda mücadele ediyorum. Oruçlu olmama rağmen yine nöbetime devam ediyorum, hiç yılmayacağım. Terör örgütü hiçbir zaman bir anneyi yıldıramayacak. Ben yılmayacağım, çocuğum için dünyayı yakıp yıkarım." dedi.
Oğlundan geriye kalan eşyalarda teselli aradığını anlatan Üçdağ, evladı için mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini bildirdi.
Üçdağ, sözlerini şöyle tamamladı:
"Evladım gittiğinden bu yana hiç güzel ve özel günlerim olmadı. Kadınlar Günü veya Anneler Günü'nü kutlayamadım. Biz kadınlar çok güçlüyüz çünkü kadın isterse her şeyi yapar. Devletimizin gücü ve bizim azmimiz sayesinde 60 evladımızı dağdan indirdik. Hiçbir gencimiz orada kalmasın, ölmesin. Artık dayanamıyoruz. Oğlumu çok özledim. Dönmesini bekliyorum. Hem DEM Parti hem de örgüt evladımla mutlu olmama izin vermedi."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.