Evlatları için eylem yapan Diyarbakır anneleri, teselliyi geride kalan eşyalarda arıyor

ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 2013 gündür evlatlarından gelecek mutlu bir haberi bekliyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin kar kış, salgın, bayram demeden sürdürdüğü oturma eylemi 2013'üncü gününe girdi.

Yurdun dört bir yanından gelen ailelerin de katılımıyla evlatları için nöbet tutanların sayısı günden güne artarak 381'e ulaşırken, büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 60 aile evladına kavuştu.

Diğer anneler de evlatlarına kavuşma umuduyla her sabah eski HDP il binası önüne gelerek oturma eylemini sürdürüyor.

Annelerden Bedriye Uslu ile Mevlüde Üçdağ da her gün kilometrelerce yol kat edip eski HDP il binası önüne geliyor ve terör örgütünün elinden evlatlarını kurtarmak için mücadele ediyor.

Evlatlarından geriye kalan eşyalarıyla teselli bulmaya çalışan 2 anne, diğer anneler gibi en kısa zamanda evlatlarına kavuşmak istiyor.

- "Bir kedi sesi bile duyunca çocuğum geldi diyorum"

Diyarbakır'dan 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu, AA muhabirine, oğlunun acısına yüreğinin dayanmadığını söyledi.

Diyabet, tansiyon ve astım gibi kronik rahatsızlıklarının bulunduğunu dile getiren Uslu, oğluna kavuşma umudunu hiçbir zaman yitirmediğini belirtti.

Hiçbir anne ve babanın evlat acısı ile sınanmamasını dileyen Uslu, "Bir kedi sesi bile duyunca çocuğum geldi diyorum. Hayatımız perişan olmuş. Evde oturamıyorum, çadıra gidiyorum ama dönünce o kadar dalıyorum ki kimi zaman evimin yolunu şaşırıyorum. Kim onu götürdüyse hiçbir zaman ona hakkımı helal etmiyorum." dedi.