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        Kızıl şahinlerin dronla mücadelesi kamerada

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde 2 kızıl şahin, arazide çekim yapan Özkan Ata'nın (43) kullandığı dronla mücadele etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:40
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        Kızıl şahinlerin dronla mücadelesi kamerada
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        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde 2 kızıl şahin, arazide çekim yapan Özkan Ata'nın (43) kullandığı dronla mücadele etti. O anlar, dron kamerasına yansıdı.

        Bismil ilçesinde 2 kızıl şahin, boş arazide çekim yapan Özkan Ata'nın kullandığı dronla mücadele etti. Şahinler, uzun süre dron etrafında döndü. O anlar, dron kamerasına yansıdı. Daha önce küçük dronunu şahinlerin düşürdüğünü belirten Ata, "2013 yılından beri düzenli bir şekilde, rutin haline getirerek dron uçuruyorum. Çoğunlukla burada kuşlarla ya da doğayla iç içe uçuyoruz. Son zamanlarda şahin sürüleri ile beraber uçuyoruz. Onlar da bize yavaş yavaş uyum sağlıyor. Önce bir tanesiyle başlayıp sonra bütün sürüyü arkalarına toplayıp burada güzel bir senkronla uçuyoruz" diye konuştu.

        SESE DOĞRU GELİYORLAR

        Kullandığı dronun normal dronlara göre sesinin yüksek olduğunu belirten Ata, "Burada 1 kilometre çapta sesini duyabilmeniz mümkündür. Bu sese doğru geliyorlar. Hiçbir şekilde bize çarpmadan, senkron bir şekilde daireler çizerek beraber saatlerce uçuyoruz. Zaten doğaları gereği uçmayı çok seviyorlar. Kendi türlerinden farklı bir şeyle karşılaştıkları için, bu onlar için daha keyifli bir hale geliyor. Küçük dronları uçurduğumuz zaman bize saldırıyordu. Geçen 2 hafta önce 5 inçlik cihazımızla yere indirdiler. Ama şu anki cihazımız daha büyük olduğu için gözleri kesmiyor. Uçmak keyiflidir. Bu bizim için bir tutku bir yaşam haline geldi. Bu şekilde Allah ömür verdiği sürece uçurmaya devam edeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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