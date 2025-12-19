Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açılmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Kovalamaca sonucu E.D, takside tabancayla yakalandı, zanlıyı kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle S.D. ve E.D. de gözaltına alındı.

Hakkında arama kaydı bulunan E.D. ile kardeşi L.D. kaçmaya başladı. Kaçtığı esnada E.D. polis ekiplerine silahla ateş açtı, bu sırada kardeşi L.D. yaralandı.

