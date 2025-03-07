Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da yolcu otobüsleri denetleniyor

        Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da yolcu otobüsleri denetleniyor
        ABONE OL

        Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

        Ekipler, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla şehirler arası otobüs terminalinde yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

        Otobüs ve sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, güvenli ve sağlıklı yolculuk için yol boyunca emniyet kemerinin çıkarılmaması konusunda yolculara uyarıda bulundu.

        Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir yolculuk yapılması için denetim yapan ekipler, yolculardan sürücülerin kural ihlali yapması ve yolculuk esnasında cep telefonu ile konuşmaları durumunda ihbarda bulunmalarını istediler.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları

        Benzer Haberler

        Evlatları için eylem yapan Diyarbakır anneleri, teselliyi geride kalan eşya...
        Evlatları için eylem yapan Diyarbakır anneleri, teselliyi geride kalan eşya...
        Kızıl şahinlerin dronla mücadelesi kamerada
        Kızıl şahinlerin dronla mücadelesi kamerada
        Diyarbakır'da 3 su samuru görüntülendi
        Diyarbakır'da 3 su samuru görüntülendi
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır'da
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır'da
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla iftarda bulu...
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla iftarda bulu...
        Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele edenlerin duygularını yansıttığı resiml...
        Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele edenlerin duygularını yansıttığı resiml...