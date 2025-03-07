Diyarbakır'da yolcu otobüsleri denetleniyor

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

Ekipler, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla şehirler arası otobüs terminalinde yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

Otobüs ve sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, güvenli ve sağlıklı yolculuk için yol boyunca emniyet kemerinin çıkarılmaması konusunda yolculara uyarıda bulundu.

Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir yolculuk yapılması için denetim yapan ekipler, yolculardan sürücülerin kural ihlali yapması ve yolculuk esnasında cep telefonu ile konuşmaları durumunda ihbarda bulunmalarını istediler.

Denetimlerin süreceği belirtildi.