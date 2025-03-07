Sağlık Bakanı Memişoğlu, Diyarbakır'da "TÜGVA İhtisas Akademi Açılış Programı"nda konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bilimiyle, teknolojisiyle gençler olarak bu medeniyetin ne olduğunu öğreneceksiniz, çatışmayacaksınız, kavga etmeyeceksiniz, farklılıklarınızı güç ve enerji haline getireceksiniz. Birlikte hareket etmenin zamanı artık çünkü çevremizdeki kardeşlerimizin bize ihtiyacı var, Kudüs'teki, Gazze'deki çocukların hepinize ihtiyacı var." dedi.

Bakan Memişoğlu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TÜGVA İhtisas Akademi Açılış Programı"na katıldı.

Programda yer alan "Türkiye'nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri ve Türkiye'deki Sağlık Hizmetleri" konulu konferansta konuşan Memişoğlu, medeniyetler şehri Diyarbakır'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dünyanın bir döngü içerisinde olduğuna işaret eden Memişoğlu, gençlere seslenerek, "Aldığımız tecrübeleri, bilgi birikimlerini analiz edip, gelecekte bizim yaşımıza geldiğinizde yaşayacağınız zorlukları veya karşılaşacağınız durumları daha rahat çözebilesiniz diye buradayız." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, gençlerin medeniyet değerlerini iyi bilmesi ve araştırması gerektiğini dile getirerek, geçmişini bilmeyen insanların geleceğini bulamayacağını vurguladı.

- "Biz iyinin tarafıyız, medeniyet tarihine baktığımız zaman hep iyi tarafta olmuşuz"

"Bizim medeniyetimiz dünyada hep barış, huzur, iyi niyet getirmiş, insanlara sevgiyi paylaşmayı öğretmiş, insaniyet tarafı olan bir medeniyet. Biz iyinin tarafıyız, medeniyet tarihine baktığımız zaman hep iyi tarafta olmuşuz." diyen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, insanları birbirine düşürerek kazançlı hale geldiğini düşünen, sömüren kapitalist bir medeniyetin dünyaya hükmettiğini biliyorsunuz. Bunu eleştireceğiz ve bununla mücadelede edeceğiz. Burada önemli olan kötüye kötülüğü niye yaptığını sorgulamaktan çok iyilik tarafı olarak 'Biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız?' diye düşünmek. Gençlere özellikle şunu söylüyorum, geçmişinizi bilirseniz, 'ben' diliyle konuşup karşı tarafın da iyi niyetli olduğunu görürseniz o zaman birlikte hareket ederek güçlü olursunuz. Yoksa kışkırtarak, farklılıklarınızı çatışmaya dönüştürerek kazananlar başkası olur. Kötü kötülüğünü yapacak ama biz medeniyet ve iyilik tarafı, bu toprakların gerçek sahipleri olarak bir arada olacağız, çalışacağız, üreteceğiz, birbirimize sarılacağız ki o kötülükle mücadele etme gücünü elde edelim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletlerde, herkesin huzurunda 'Dünya beşten büyüktür' demesinin arkasında bir iddia var. Bu iddia iyilik medeniyetinin iddiasıdır ve bu iddiada hepimiz onun arkasında durmak zorundayız çünkü artık insani tarafın olduğu bir medeniyete ihtiyaç var."

- "Farklılıklarınızı güç ve enerji haline getireceksiniz" Bugün dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiğine işaret eden Memişoğlu, gençlere bir kapı aralandığını, bu kapıdan geçecek olanların gençler olduğunu vurguladı. Memişoğlu, "Bilimiyle, teknolojisiyle gençler olarak bu medeniyetin ne olduğunu öğreneceksiniz, çatışmayacaksınız, kavga etmeyeceksiniz, farklılıklarınızı güç ve enerji haline getireceksiniz. Bu çok önemli bir husus. Ülkemiz üretiyor, öz güvenimizi kazandık. Gelişmiş ülkeler kategorisine girme aşamasında olan, dünyada sözü geçen, bir arada olmayı başaran bir millet olmaya başladık. Birlikte hareket etmenin zamanı artık çünkü çevremizdeki kardeşlerimizin bize ihtiyacı var, Kudüs'teki, Gazze'deki çocukların hepinize ihtiyacı var." diye konuştu. Dünyada sağlık sistemlerinin yavaş yavaş değiştiğini, kimyasal tedavilerden daha çok biyolojik, doğal tedavilere doğru kayma olduğunu belirten Memişoğlu, genetik ve moleküler tedavilere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Memişoğlu, Türkiye'nin ulaşılabilirlik anlamında sağlıkla ilgili dünyada örnek alınan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, son 20 senede yapılan sağlıkta altyapı gelişimiyle bunu daha da iyi hale getirmeye çalıştıklarını aktardı. En büyük hedeflerden birinin hastalanmadan koruyucu sağlığı ön plana çıkarmak olduğunu vurgulayan Memişoğlu, ikinci hedeflerinin sağlık hizmetlerini daha geliştirerek, çevre ülkelere de sağlık hizmeti sunmak ve teknoloji, bilim üreten bir hale getirmek olduğunu kaydetti. Memişoğlu, bireyin ve toplumun sağlıklı olması için de koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerektiğini vurguladı. - "Sağlıkla ilgili bilimsel çalışma yapacağım diyene kapımız açık" Memişoğlu, "Sigara içiyorsanız, içmeyeceksiniz, fazla kilonuz varsa aşırı beslenmeden, yapay gıdalardan uzak duracaksınız, egzersiz yapacaksınız. Stresli ortamlardan mümkün olduğunca uzaklaşacaksınız, bedeninize bakacaksınız. Sağlıkla ilgili üretim yapacağız. Bugün, 'Sağlıkla ilgili yeni bir şey diyeceğim', 'Yeni bir şey buldum', 'Yeni bir molekül çalışacağım', 'Yeni bir bilimsel çalışma yapacağım' diyen arkadaşlar kapımız sizlere açık. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca bu fikri alacağız, onları ekosistemle finansçı, sanayiciyle bir araya getireceğiz. Türkiye sağlık üretiminde dünyanın lider ülkelerinden biri olacak. Bu bugünden yarına olacak şeyler değil. Sizin, bizim çabamızla daha da erken olabilir. Ağabeyiniz, bir hocanız olarak sizlerden tek isteğim lütfen birbirinize sarılıp, üretip artık bu iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırın." şeklinde konuştu.