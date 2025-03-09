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        Diyarbakır'da "Kadın Haklarında Dün, Bugün, Yarın" paneli düzenlendi

        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği tarafından "Kadın Haklarında Dün, Bugün, Yarın" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 22:19 Güncelleme: 09.03.2025 - 22:37
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        Diyarbakır'da "Kadın Haklarında Dün, Bugün, Yarın" paneli düzenlendi
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        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği tarafından "Kadın Haklarında Dün, Bugün, Yarın" paneli gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun konferans salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen panele Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadınlar katıldı.

        Panelde konuşan İl Müdürü Polat, kadınların toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

        Kadınların her alanda güçlü, bilinçli ve eşit haklara sahip bireyler olarak varlık göstermesinin hem aile yapısının güçlenmesi hem de toplumun gelişmesi için büyük önem taşıdığını ifade eden Polat, "Bu doğrultuda, kadınların haklarını korumak ve onlara daha iyi imkanlar sunmak adına çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

        Panelde, hukuki düzenlemeler ve kadınların elde ettiği haklarla ilgili sunumlar yapıldı, kadınların iş hayatında, eğitimde, siyasette ve sosyal yaşamda daha fazla yer almasının önemi belirtildi.

        Panelistler, kadınların maruz kaldığı hak ihlallerine karşı çözüm önerilerini de katılımcılarla paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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