Diyarbakır'da "Kadın Haklarında Dün, Bugün, Yarın" paneli düzenlendi

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği tarafından "Kadın Haklarında Dün, Bugün, Yarın" paneli gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun konferans salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen panele Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadınlar katıldı.

Panelde konuşan İl Müdürü Polat, kadınların toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Kadınların her alanda güçlü, bilinçli ve eşit haklara sahip bireyler olarak varlık göstermesinin hem aile yapısının güçlenmesi hem de toplumun gelişmesi için büyük önem taşıdığını ifade eden Polat, "Bu doğrultuda, kadınların haklarını korumak ve onlara daha iyi imkanlar sunmak adına çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Panelde, hukuki düzenlemeler ve kadınların elde ettiği haklarla ilgili sunumlar yapıldı, kadınların iş hayatında, eğitimde, siyasette ve sosyal yaşamda daha fazla yer almasının önemi belirtildi.

Panelistler, kadınların maruz kaldığı hak ihlallerine karşı çözüm önerilerini de katılımcılarla paylaştı.