Hentbol: EHF Erkekler 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Salon:Seyrantepe
Hakemler:Ivan Pavicevic, Milos Raznatovic (Karadağ)
Türkiye: Yunus Özmusul, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu 6, Doruk Pehlivan 2, İlkan Keleşoğlu 2, Eyüp Arda Yıldız 5, Halil İbrahim Öztürk 7, Şevket Yağmuroğlu 3, Görkem Biçer 2, Alper Aydın 2, Baran Nalbantoğlu 1, Koray Ayar, Ozan Erdoğan 1, Ali Emre Babacan 3
İsviçre: Portner, Scheidiger, Lucas 4, Aellen 1, Kusio, Röthlisberger 1, Küttel 1, Maros 7, Steenaerts 6, Schelker 1, Laube 5, Sigrist 6, Zehnder 2, Willecke, Leopold, Ben Romdhane 4
İlk yarı: 16-21
İki dakika cezası alanlar: Yunus Özmusul (Türkiye), Steenaerts (İsviçre)
Kırmızı kart cezası: Doruk Pehlivan (Türkiye)
DİYARBAKIR
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.