Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimleri sürüyor

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik'in de katıldığı denetimde ekipler bir markette gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatını inceledi, kasaya giderek, fiyat değişimi olup olmadığını kontrol etti.

Atik, gazetecilere, Ramazan Bayramı öncesi temel gıda ürünleri ve tüketicilerin ilgi gösterdiği diğer ürün gruplarında fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla denetimleri artırdıklarını belirtti.

Ekiplerce fiyat etiketi, kasa ve raf uyumu ile aynı zamanda haksız fiyat artışı denetimlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Atik, şunları kaydetti:

"Bu denetimler kapsamında fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Ramazan ayının bereketine gölge düşürmeye çalışan fırsatçılara karşı tüketicilerimizin de duyarlı olmasını ve şikayetlerini Ticaret Bakanlığımızın Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulamasına ve Ticaret İl Müdürlüklerimize bildirmelerini önemle rica ediyoruz. Tüketicilerimizin korunması adına çalışmalarımızı kararlıkla devam ettireceğiz. 24 personelimizle denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene 6 bin 960 firma denetledik, 4 milyon 950 bin lira idari yaptırım kararı aldık. Bu sene ocak ayından bu yana 1427 firmayı denetledik. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 50 bin lira idari yaptırım kararı uyguladık."