Diyarbakır'ın Hani Belediye Başkanı Narin'in terör suçundan yargılanmasına devam edildi

Hani Belediye Başkanı Besile Narin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Narin'in avukatı, mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmak ve duruşmada bazı tanıkların dinlenilmesi için süre talebinde bulundu.

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