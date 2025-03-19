GÜNCELLEME - Diyarbakır'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde U.Y, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan U.Y, Çınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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