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        Diyarbakır'da firari 4 hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:39
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        Diyarbakır'da firari 4 hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve merkez Bağlar ilçesi ile Dicle, Kocaköy ve Silvan İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar sürüyor.

        İlçelerde düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme⁠, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve taşıma veya bulundurma ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 2012 yılından itibaren aranan ve hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş, "eşini kasten öldürme" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. ile 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.M.S. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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