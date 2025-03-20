Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında ilçede şüpheli U.S, F.B, M.A.T, M.A. ve S.A'nın üst aramasında uyuşturucu madde niteliğinde 968 tablet halinde toplam 13 bin 552 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da nevruz hazırlığı; 3 ton odun yakılacak
        Diyarbakır'da nevruz hazırlığı; 3 ton odun yakılacak
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak, öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak, öldü
        Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan çocuk hayatını ka...
        Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan çocuk hayatını ka...
        Diyarbakır'da çiçek açan badem ağaçları fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
        Diyarbakır'da çiçek açan badem ağaçları fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
        Diyarbakır'da firari 4 hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da firari 4 hükümlü yakalandı
        Teyzelerinin dini nikahlı eşini öldüren 4 şüpheli, tutuklandı
        Teyzelerinin dini nikahlı eşini öldüren 4 şüpheli, tutuklandı