Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında ilçede şüpheli U.S, F.B, M.A.T, M.A. ve S.A'nın üst aramasında uyuşturucu madde niteliğinde 968 tablet halinde toplam 13 bin 552 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.