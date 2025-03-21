Diyarbakır'da hayvanların kayıt altına alınmasına ilişkin protokol imzalandı

Diyarbakır'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında protokol imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum müdürü Adil Alan ile İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz'ın katılımıyla kent genelinde manda haricinde 6 aylığa kadar olan sığır cinsi hayvanların kulak küpesi ile kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması yetkisinin devri için protokol imzalandı.

Protokole göre doğacak tüm buzağıların kimliklendirmesi, kayıt altına alınması ve düşen kulak küpelerinin yeniden takılması işlemleri Diyarbakır İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılacak.