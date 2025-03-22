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        Diyarbakır'da TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulunca iftar programı düzenlendi

        Diyarbakır'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulunca turizm acenta temsilcileri ve turizm birleşenlerine yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 23:00 Güncelleme: 22.03.2025 - 23:06
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        Diyarbakır'da TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulunca iftar programı düzenlendi
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        Diyarbakır'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulunca turizm acenta temsilcileri ve turizm birleşenlerine yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır'ın tarihi, kültürü ve gastronomisiyle çok fazla turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

        Diyarbakır'ın hikayesinin yeni başladığını ifade eden Öztürk, Valilik olarak turizm paydaşlarıyla toplantılar yapıp değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

        Diyarbakır için tanıtım stratejisi üzerinde çalıştıklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

        "Bunu inşallah mart ayında bir eylem planı dahilinde paylaşacağız. Bu çalışmalarla beraber inanıyorum ki Diyarbakır tam anlamıyla bir turizm şehri olacak. Diyarbakır'ın turizm şehri olmasını istiyoruz. Şehir bir şeyle anılacaksa bunun adı turizm olmalı çünkü turizm gerçek manada bir şehri kalkındıran ve refahını artıran bir unsur."

        TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl da seyahat acentalarının birikim ve deneyi ile Türk turizminin en büyük güvencesi olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin turizmdeki yükselişinde seyahat acentalarının üstlendiği rolün çok önemli olduğunu belirten Akyıl, "Bölge olarak sahip olduğumuz tarihi ve kültürel zenginliklerimizle ülke turizminde çok özel bir yere sahibiz. Diyarbakır ve bölge olarak turizmde geldiğimiz başarılı noktaya baktığımız zaman, bu başarıda seyahat acentalarımızın uzun yıllara dayanan gayretleri olduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay ise bölgenin kültür ve inanç turizmi açısından çok zengin olduğunu belirtti.

        Bölgeyi ziyaret eden turist sayısını artırmak için çalıştıklarını anlatan Baturay, "Diyarbakır'ın ve bölgemizin kültürel ve doğal zenginlikleri, sadece yerli turistleri değil aynı zamanda bölgeyi keşfetmek isteyen yabancı turistleri de cezbediyor." dedi.

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