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        Eğil Belediyesi iftar programı düzenledi

        Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi Kadir Gecesi dolayısıyla iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:23 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:06
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        Eğil Belediyesi iftar programı düzenledi
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        Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi Kadir Gecesi dolayısıyla iftar programı düzenledi.

        Hz. Elyesa ve Hz. Zülküf peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu Ziyaret Tepesi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dua edildi.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programı seslendirilen ilahiler ile son buldu.

        Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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