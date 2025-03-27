Diyarbakır'da depoda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mescid Mahallesi Azizoğlu Caddesi'nde sebze kasalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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