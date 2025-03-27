Diyarbakır'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sebze kasalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sebze kasalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mescid Mahallesi Azizoğlu Caddesi'nde sebze kasalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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