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        Diyarbakır'da depoda çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sebze kasalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 21:29 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:29
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        Diyarbakır'da depoda çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sebze kasalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mescid Mahallesi Azizoğlu Caddesi'nde sebze kasalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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