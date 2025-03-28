Diyarbakır'da "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Diyarbakır'da "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi, ziyarete açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun bahçesinde düzenlenen serginin açılışını Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, kurum personeli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez uluslararası boyut kazanan yarışma, "14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" adıyla düzenlendi.

Tarım ve insan ilişkisi, tarımsal faaliyetlerin insan hayatındaki önemi ve tarımsal üretimde gündelik yaşamın fotoğraf karelerine yansıdığı sergi, yarına kadar açık olacak.