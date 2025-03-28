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        Diyarbakır'da Milli İrade Platformu'ndan basın açıklaması

        Diyarbakır'da Milli İrada Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 20:36 Güncelleme: 28.03.2025 - 20:37
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        Diyarbakır'da Milli İrade Platformu'ndan basın açıklaması
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        Diyarbakır'da Milli İrada Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

        Platformdan yapılan açıklamaya göre, merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde Milli İrade Platformu İl Sorumlusu Temsilcisi Ramazan Tekdemir, açıklamada bulundu.

        Tekdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelerde örgütlü şekilde "yolsuzluk" ve "terör" suçları işlendiği iddiaları üzerine kapsamlı soruşturmanın yürütüldüğünü anımsattı.

        Soruşturmalar karşısında idarecilerin ve siyasi çevrelerin hukuki zeminde cevap vermediklerini ifade eden Tekdemir, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti suçlayarak ülkemizi bir kaos ve şiddet girdabına sürüklemek amacıyla zehirli bir kampanya başlattıklarına şahit oluyoruz. Bu çevrelerin yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten ve güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerle kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz. Bir buçuk yıldır Gazze’de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırıma tepki göstermek amacıyla siyonist örgüt İsrail destekçisi şirketleri boykot edenlere destek olmak bir tarafa eleştirenlerin şimdi milli şirketlerimizi boykot etmeleri manidardır. Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak yerine, vandalizmi tercih eden, kutsal mabetlerimize zarar vermekten bile geri durmayan, sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh vardır. Bu kifayetsiz muhterislerin oyunlarını da amaçlarını da çok iyi tanıyoruz. 28 Şubat'ta, Gezi kalkışmasında ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de demokrasiye, hukuka ve millet iradesine kasteden bu zihniyete karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Bizler hukuktan, demokrasiden, adaletten ve hakikatten yana dik duruşumuzdan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz. Bu topraklarda milletimizin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya, tuzağa ve oyuna karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hukuk ve adalet içinde kalarak bütün oyunları bozacağız. Asla geri adım atmayacağız."

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