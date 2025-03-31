Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen taşlı sopalı kavgada, 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen taşlı sopalı kavgada, 6 kişi yaralandı.
Çömçeli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince kavgaya karışan şüpheliler aranıyor.
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