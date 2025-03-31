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        Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen taşlı sopalı kavgada, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:41
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        Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen taşlı sopalı kavgada, 6 kişi yaralandı.

        Çömçeli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince kavgaya karışan şüpheliler aranıyor.

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