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        İngiltere'den Hindistan'a giderken rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak havalandı

        İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hindistan'a giderken bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapan uçak yeniden havalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:55
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        İngiltere'den Hindistan'a giderken rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak havalandı
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        İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hindistan'a giderken bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapan uçak yeniden havalandı.

        Londra-Mumbai seferini yaparken bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle önceki gün Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapan Virgin Atlantik Havayollarına ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçaktaki teknik inceleme tamamlandı.

        Sert iniş yaptığı için havayolu şirketinin teknik ekibi tarafından yapılan incelemenin ardından uçak, yolcuları ve mürettebatı ile Hindistan seferini gerçekleştirmek için havalandı.

        Önceki gün Londra-Mumbai seferini yapan Virgin Atlantik Havayollarına ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçakta bir yolcu rahatsızlanmış, bunun üzerine uçak saat 18.35'te Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

        Uçak apronda parka çekilirken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hasta tedavi altına alınmıştı.

        Sert iniş yapan uçaktaki 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat tahliye edilmiş, havayolu şirketinin teknik ekibi tarafından uçakta inceleme başlatılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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