Eski AK Parti Sur İlçe Başkanı Şafak Yontürk hayatını kaybetti
Eski AK Parti Sur İlçe Başkanı Şafak Yontürk, hayatını kaybetti.
Eski AK Parti Sur İlçe Başkanı Şafak Yontürk, hayatını kaybetti.
Evli ve 6 çocuk babası Yontürk (52), dün gece evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yontürk'ün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum Başkanımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da paylaşımında, şunları kaydetti:
"Önceki dönem Sur İlçe Başkanımız Şafak Yontürk'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun."
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, sosyal medya hesabından "Hakk'ın rahmetine kavuşan yol ve dava arkadaşımız, eski Sur İlçe Başkanımız Şafak Yontürk'e Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler de paylaşımında Yontürk'ün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
İler, "Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız da paylaşımında Yontürk'ün vefatı dolayısıyla yaşadığı üzüntüyü belirtti.
Yontürk'ün Sur ilçesine hizmet etmiş ve çalışmalarıyla birçok insanın hayatına dokunan değerli bir isim olduğunu kaydeden Yıldız, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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