Eski AK Parti Sur İlçe Başkanı Şafak Yontürk, hayatını kaybetti.

Evli ve 6 çocuk babası Yontürk (52), dün gece evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yontürk'ün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum Başkanımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da paylaşımında, şunları kaydetti:

"Önceki dönem Sur İlçe Başkanımız Şafak Yontürk'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, sosyal medya hesabından "Hakk'ın rahmetine kavuşan yol ve dava arkadaşımız, eski Sur İlçe Başkanımız Şafak Yontürk'e Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.