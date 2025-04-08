Diyarbakır'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Fatih Ayaz ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İlçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları 1. Etap 6. Sokak'ta bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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