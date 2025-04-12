Diyarbakır'da yük treninin çarptığı yolcu otobüsünde hasar oluştu
Diyarbakır'da yük treninin çarptığı yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Diyarbakır'da yük treninin çarptığı yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne, merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yolcu bulunmayan otobüsün arka kısmında hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.