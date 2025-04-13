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        Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı

        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, biri polis 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:36 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:36
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        Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı
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        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, biri polis 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Nisan'da merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, biri polis 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 30 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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