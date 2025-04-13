Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, biri polis 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, biri polis 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Nisan'da merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, biri polis 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 30 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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