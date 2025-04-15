Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Volkanik dağın eteklerindeki "doğal akvaryum" incelemeye alındı

        AYDIN ARİK - Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırındaki 1957 rakımlı sönmüş yanardağ Karacadağ eteklerinde yer alan, üç tür balığın yaşadığı yaklaşık 2 metrekarelik su kaynağının koruma altına alınarak turizme kazandırılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Volkanik dağın eteklerindeki "doğal akvaryum" incelemeye alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN ARİK - Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırındaki 1957 rakımlı sönmüş yanardağ Karacadağ eteklerinde yer alan, üç tür balığın yaşadığı yaklaşık 2 metrekarelik su kaynağının koruma altına alınarak turizme kazandırılması planlanıyor.

        Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt platonun Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin kırsal Leblebitaş Mahallesi mevkisinde yer alan, etrafı taşlarla örülü yaklaşık 2 metrekarelik su kaynağında, akademisyenlerce sarı balık, tatlısu kefali ile kaya balığı yaşadığının tespit edilmesi üzerine uzmanlar incelemede bulundu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından incelenen "doğal akvaryum"da temizlik de yapıldı.

        Ekipler incelemeleri kapsamında "doğal akvaryum"daki balıkların türü, su kaynağının özelliği, balıkların nasıl beslendiği ve bölgenin fiziki yapısı gibi birçok konuyu da araştırdı.

        - "Örnekler alıp laboratuvarda inceleme yapacağız"

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İdris İsen, AA muhabirine, farklı balık türlerinin yaşadığı "doğal akvaryum" görünümlü suda HAYDİ ekipleri ile yaptıkları incelemede, balıkların Dicle Nehri'nden göç yoluyla Karacadağ bölgesine geldiğini tespit ettiklerini söyledi.

        İsen, burada kaynak suyunun doğal bir akvaryum görüntüsü verdiğini ifade ederek, "Dicle Nehri ile bağlantısı olan bu kaynağa balıkların dere veya çay yoluyla göç esnasında geldiğini tahmin ediyorum. Besin ve su taşıma kapasitesi düşük olan bir yerde sıkıştıkları için fazla beslenemediklerinden boy ve kilo olarak gelişmediklerini gördük. Bu balıklar endemik türlerden ve onlara sahip çıkmamız gerekiyor. İlerleyen süreçte bu balıklardan örnek alıp laboratuvarda incelemesini yapıp daha detaylı bilgi verebileceğiz." diye konuştu.

        Balıkların suda mikro organizmalarla beslendiğini anlatan İsen, doğal ortamda balıkların tek besin kaynağının bu olduğunu belirtti.

        İsen, "Buradaki balıkların gelişememesinin sebebi de bundan dolayıdır. Balıkların boy olarak gelişmediklerini görüyoruz." dedi.

        - "Bölge turizmine kazandıracağız"

        Karacadağ platosunun çok sayıda endemik türe sahip olduğunu bildiklerini belirten İsen, "Buradaki türlerin üzerinde daha da yoğunlaşıp hangi türlerin yaşadığını tespit ederek diğer bilimler ve kurumlarla istişare edip burayı koruma altına almamız gerekiyor. Bu kaynakta bulunan balıkları turizm envanterine kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün kurum ve kuruluşlarla istişare yapıp burayı bölge turizmine kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"

        Benzer Haberler

        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        GÜNCELLEME 2 - Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen...
        GÜNCELLEME 2 - Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...
        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim k...