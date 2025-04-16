Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Servet Çetin, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın başına geldiğinde ilk hedefleri olan kümede kalmayı başardıklarını söyledi.

Ligin kalan bölümünde de iyi performans sergilemek istediklerini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Çocuklar iyi oyunla üstün performans gösterdi. 4 hafta sonra bütün verileri vereceğiz. Yani olumlu, olumsuz, artı ve eksi yönlerimizin hepsiyle ilgili halkımızı bilgilendireceğiz. Geldiğimiz günden beri iyi bir oyun var. Kötü oynadığımız maçlarda bile puan almışız, 3 maçta eksik kalmışız. Ligin sonuna geldik ve 4 hafta olmasına rağmen hiç kopmadık. İddiamız devam ediyor. Oyuncularımla şu an play-off konuşmuyorum, sadece her maç ne kadar puan alabiliriz onun derdindeyiz. Çünkü o baskıyı oyuncularıma yüklemek istemiyorum. Oyun anlamında sahada gerekeni yapıyorlar."