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        Diyarbakır'da 2 firari hükümlü ile aranan 1 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:41
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        Diyarbakır'da 2 firari hükümlü ile aranan 1 kişi yakalandı
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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve merkez Bismil, Silvan ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar sürüyor.

        İlçelerde düzenlenen operasyonda, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve basit yaralama" suçlarından aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hakkında 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ve "kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve mala zarar verme" suçlarından aranan B.Ç. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, B.Ç. de jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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