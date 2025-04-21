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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:04
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Hizmet-İş Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Hizmet-İş Genel Sekreter Yardımcısı Koca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işçilerin eyleminin 298 gündür devam ettiğini söyledi.

        Koca, "Bugüne kadar Diyarbakır'da 873 emekçi işinden, aşından edildi. Son olarak Kayapınar Belediyesinden ayın 18'i itibarıyla aldığımız bilgilere göre 28 kişi (işten çıkarılan) olduğu söyleniyor. Sanmasınlar ki sessiz kalacağız, vazgeçeceğiz. Bu pankartlar inmeyecek, bu ses susmayacak. Sadece kendi üyelerimizin değil, başka sendikalara üye olan veya hiçbir sendikaya üye olmayan emekçilerin de hakkını savunuyoruz. Bu mücadele, sadece 873 kişinin değil, Türkiye'de hakları gasbedilen tüm emekçilerin mücadelesidir. Van'da, Ağrı'da da bu zulüm devam ediyor." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı İler de işçilerin işe dönebilmesi için diyalog kapılarının açılmasını, herkes için adil, şeffaf ve insani bir değerlendirme sürecinin işletilmesini istedi.

        İler, "İnanıyoruz ki bu ülkenin geleceği emekle, dayanışmayla, adaletle kurulacak ve biz bu geleceği birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

        "Terörsüz Türkiye" için atılan adımlara değinen İler, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'terörsüz süreç' diye ortaya koyduğu bir irade vardır. Sayın Bahçeli de bunu bütün Türkiye ve dünya kamuoyuna deklare etmişlerdi. Buradaki belediye başkanına sesleniyorum. Gelin bu süreçle birlikte bu inadınızdan vazgeçin."

        İler, oturma eylemi yapan işçilerin tek dertlerinin emekleri, ekmekleri ve çocuklarının rızkı olduğunu dile getirerek, bu sesin duyulması gerektiğini belirtti.

        Bu mağduriyete bir an önce son verilmesi gerektiğini belirten İler, "Mahkemece işe dönüş kararı verilen işçiler de henüz işe başlatılmadı. Bu kardeşlerimizin sesine kulak vermezseniz bilin ki AK Parti olarak bizler bütün teşkilatımızla bu kardeşlerimizle beraber olacağız, bu kardeşlerimiz haklarını kazanıncaya kadar. Gelin bu zulümden vazgeçin. Bir an önce bu yanlıştan dönün. Dönmezseniz de biz mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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