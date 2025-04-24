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        Diyarbakır'da çocukluk dönemi için "altı bileşenli karma aşı" uygulaması başladı

        Diyarbakır'da "altı bileşenli karma aşı"nın ilk uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:08
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        Diyarbakır'da çocukluk dönemi için "altı bileşenli karma aşı" uygulaması başladı
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        Diyarbakır'da "altı bileşenli karma aşı"nın ilk uygulaması yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cengiz Kaya'nın katılımıyla Kayapınar 29 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı bilgilendirme programı düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukçu, beşli karma aşı ve hepatit B aşısının artık tek bir enjeksiyonla uygulanacağını belirtti.

        Bakanlık tarafından temin edilen altı bileşenli karma aşıların Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarda ücretsiz uygulanacağını belirten Pamukçu, şunları kaydetti:

        "Bağışıklama hizmetlerinde temel amacımız toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmektir. Ülkemizde 1998 yılından itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008 yılında başlayarak bugüne kadar uygulanan 'beş bileşenli karma aşıyı' bir araya getiren 'altı bileşenli karma aşı' uygulamasına ilimizde de başladık. Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve hemofilus influenza tip B'ye karşı koruma sağlayan beşli karma aşımıza hepatit B aşısı da eklendi. Böylece karma aşı altı hastalığa karşı koruyacak şekilde çocukluk dönemi aşı programına eklendi. Geçtiğimiz dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocuklarımızın devam dozları da altı bileşenli karma aşı ile tamamlanacaktır."

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