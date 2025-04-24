Diyarbakır'da Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda Vali Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak'ın katıldığı belirtildi.

Toplantıda bölgenin ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki potansiyelinin geliştirilmesine yönelik kararların alındığı ifade edilen açıklamada, "Karacadağ Volkanik Alanı'nın Ulusal Jeopark statüsü kazanması amacıyla ön hazırlık çalışmalarının başlatılmasına karar verildi. Türkiye’nin önemli doğal miras alanlarından biri olan Karacadağ'ın, bu çalışmayla birlikte hem bilimsel hem de turistik açıdan daha görünür ve korunur hale gelmesi hedefleniyor. Jeopark süreci, bölgenin jeolojik zenginliklerinin sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda değerlendirilmesini sağlayacak." denildi.