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        Diyarbakır'da öğrenci yurdunda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı

        Diyarbakır'da Selahaddin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdunda kütüphane açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:45
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        Diyarbakır'da öğrenci yurdunda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı
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        Diyarbakır'da Selahaddin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdunda kütüphane açıldı.

        Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Selahattin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yurt idaresi ile birlikte "Gel Götür Oku Getir Projesi" kapsamında oluşturdukları kütüphanenin açılışı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Öztekin, açılışta yaptığı açıklamada, çok güzel bir kütüphanenin kurulduğunu belirterek, öğrencilerin kütüphaneye sahip çıkmalarını istedi.

        Öztekin, şunları kaydetti:

        "Okuyan bir nesilsiniz, sadece bu kitapları okumak değil, bu kitapları hayata da dökmek gerekiyor. Benim iyi insanlara hizmetim olacak. Sizler de unutmayın, iyi idarecilerden örnek alın, o iyiliği yaymaya çalışın. Sizler de iyi birer idareci olun."

        Yurt Müdürü Turan Ağar da dezavantajlı öğrenciler için proje kapsamında mescidin bir bölümünün kütüphaneye dönüştürüldüğünü, mescidi kitaplarla buluşturmak istediklerini söyledi.

        Mescitlerin hem bir ibadet mekanı hem de bir mektep işlevi görmesinin amaçlandığını ifade eden Ağar, "Kütüphanemizde kültür, edebiyat, doğu, batı klasikleri, İslam kültürü, tarih, roman ve çağdaş eserlerden oluşan geniş bir perspektifle yaklaşık 2 bin kitap yer alıyor." dedi.

        Daha sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.

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        Galeri
        Galeri

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