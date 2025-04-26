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        Diyarbakır'da jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:18
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        Diyarbakır'da jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı.

        Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında kırsalda kanatlarından yaralandığı için uçamayan bir kaya kartalı gördü.

        Ekiplerce bulunduğu yerden alınan yaralı kartal, tedavisi için Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kartal, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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