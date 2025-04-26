Diyarbakır'da jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan yaralı kartal, tedavisi için Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında kırsalda kanatlarından yaralandığı için uçamayan bir kaya kartalı gördü.

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