Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2064'üncü gününde devam ediyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, yaklaşık 6 yıldır çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi.

Eylemlerinde kararlı olduklarını dile getiren Demir, "Burayı terk etmiyoruz. Çocuklarımızı alana kadar buradan kalmayacağız. Oğlumu çok özledim." dedi.

Demir, oğlundan güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Anne Hatice Levent de evlatlarını almadan çadırdaki eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Anne ve babalar olarak çocuklarını çok özlediklerini dile getiren Levent, "Kararlıkla eylemimizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı almadan geri dönmeyeceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz." şeklinde konuştu.