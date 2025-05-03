Bismil'de 400 paket kaçak sigara ve 400 tabanca fişeği ele geçirildi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 400 paket kaçak sigara ve 400 tabanca fişeği ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 400 paket kaçak sigara ve 400 tabanca fişeği ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Fatih Mahallesi'nde bir ikamette arama yapıldı.
Aramada, 360 paket kaçak sigara ve çeşitli çap ve ebatlarda 400 tabanca fişeği bulundu.
Gözaltına alınan D.T. (53) hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.