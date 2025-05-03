Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Bismil'de 400 paket kaçak sigara ve 400 tabanca fişeği ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 400 paket kaçak sigara ve 400 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bismil'de 400 paket kaçak sigara ve 400 tabanca fişeği ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 400 paket kaçak sigara ve 400 tabanca fişeği ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Fatih Mahallesi'nde bir ikamette arama yapıldı.

        Aramada, 360 paket kaçak sigara ve çeşitli çap ve ebatlarda 400 tabanca fişeği bulundu.

        Gözaltına alınan D.T. (53) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ticaret Bakanı Bolat, Diyarbakır'da meslek odalarının temsilcileriyle bir a...
        Ticaret Bakanı Bolat, Diyarbakır'da meslek odalarının temsilcileriyle bir a...
        Bakan Bolat: Nisanda mal ihracatımız yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara y...
        Bakan Bolat: Nisanda mal ihracatımız yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara y...
        Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
        Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
        Ticaret Bakanı Bolat Diyarbakır'da ziyaretler gerçekleştirdi
        Ticaret Bakanı Bolat Diyarbakır'da ziyaretler gerçekleştirdi
        Bakan Bolat: Nisanda mal ihracatımız yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara y...
        Bakan Bolat: Nisanda mal ihracatımız yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara y...