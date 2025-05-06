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        Diyarbakır'da motosiklet hırsızlığı zanlısı 2 kardeş tutuklandı

        Diyarbakır'da 21 ayrı motosiklet hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 06.05.2025 - 08:08
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        Diyarbakır'da motosiklet hırsızlığı zanlısı 2 kardeş tutuklandı
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        Diyarbakır'da 21 ayrı motosiklet hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen 21 motosiklet hırsızlığıyla ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, 34 güvenlik kamerasınca kaydedilen 112 saatlik görüntüyü inceleyerek kardeş oldukları öğrenilen 2 zanlının kimliğini tespit etti.

        İkametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        21 hırsızlık olayında 2 milyon lira değerinde motosiklet çaldıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, çalıntı bir motosiklete ait ruhsat, yüz maskesi ile motosiklet kaskı ele geçirildi.

        Polisin ele geçirdiği çok sayıda çalıntı motosiklet sahiplerine teslim edildi.

        Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kardeşlerin daha önce çaldıkları motosiklet ile aynı iş yerine gidip, bu kez marka ve modeli daha yüksek bir motosiklet çaldıkları da yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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