Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda sıkışan kuzu kurtarıldı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kuzuyu itfaiye ekipleri çıkardı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kuzuyu itfaiye ekipleri çıkardı.
Çarıklı Mahallesi'nde bir kuzunun kanalizasyon borusuna sıkıştığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı borudan kurtarılan kuzu, sahibine teslim edildi.
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