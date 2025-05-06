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        Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda sıkışan kuzu kurtarıldı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kuzuyu itfaiye ekipleri çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:53
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        Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda sıkışan kuzu kurtarıldı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kuzuyu itfaiye ekipleri çıkardı.

        Çarıklı Mahallesi'nde bir kuzunun kanalizasyon borusuna sıkıştığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

        Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı borudan kurtarılan kuzu, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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