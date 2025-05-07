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        Diyarbakır'da 45 çiftçiye 27 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği

        Diyarbakır'da 45 çiftçiye, 27 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:20
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        Diyarbakır'da 45 çiftçiye 27 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği
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        Diyarbakır'da 45 çiftçiye, 27 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği sağlanacak.

        Vali Murat Zorluoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen Karacadağ Çeltiği Tohumu Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da en önemli sektörün tarım olduğunu ve Silvan Sulama Barajı Projesi'nin tamamlanmasıyla tarımda çok önemli gelişmelerin olacağını söyledi.

        Diyarbakır'da bu yıl 10 bin dekarlık alanda Karacadağ pirincinin ekimi yapılacağını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır tam anlamıyla bir tarım şehridir ve geleceğinde bu özelliği çok daha ön plana çıkacaktır. Diyarbakır'ın 6,5 milyon dönüm tarım arazisi var ve bunun 3'te biri suyla buluşmuş. Diyarbakır'ın çılgın bir projesi var, Silvan Sulama Barajı Projesi. Geçtiğimiz günlerde gövde tamamlandı. Şimdi sulama kanal tünelleri inşasına başladık. İnşallah birkaç sene içerisinde bu tüneller tamamlanacak. Gövde su tutmaya başlayacak ve bu kalan sulanamamış topraklar da suyla buluşacak, suya kavuşacak. Bu Diyarbakır, bölge ve Türkiye ekonomisi için çok önemli bir gelişmedir. Çünkü bu sulama imkanının gelmesiyle birlikte Diyarbakır'da tarım üretiminin iki üç kat artacağını değerlendiriyoruz."

        Aromasından dolayı tescilli Karacadağ pirincinin çok özel ve kent için kıymetli bir ürün olduğunu anlatan Zorluoğlu, Karacadağ pirinci üretiminin yaygınlaşmasını istediklerini kaydetti.

        Diyarbakır'da bu sene yaklaşık 10 bin dekar alanda ekim yapılacağını bildiren Zorluoğlu, "Çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığımızın ciddi bir desteği olacak, 27 ton civarında bir tohumu çiftçilerimize çok büyük bir bölümü hibe olmak üzere dağıtacağız." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da "Karacadağ Çeltiği Üretimini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi"nin Bağlar, Çermik, Çınar, Ergani ve Kayapınar ilçelerinde hayata geçirildiğini söyledi.

        Alan, proje kapsamında 45 üreticiye 27 ton çeltik tohumu dağıtımı yapılacağını bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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